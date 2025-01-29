Столичный суд арестовал мужчину, планировавшего вступить в РДК

В Москве суд вынес решение о заключении под стражу мужчины, намеревавшегося вступить в террористическую организацию «Русский добровольческий корпус»*, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
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