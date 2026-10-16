В турецких соцсетях обсуждают возможный роман актрисы Джемре Байсел и футболиста Эмирхана Топчу. Портал Mynet сообщает, что разговоры об отношениях звезды сериала «Розы и грехи» и спортсмена пошли пару дней назад — а доказательств у них нет.