Инфаркт, инсульт и другие проблемы, которые грозят, если не ходить к стоматологу

Если вы сторонитесь стоматологов, не ходите на профилактические осмотры, а на прием появляетесь, когда зубную боль терпеть совсем невмоготу, то у нас для вас плохие новости — вы враг не только зубам, но и всему своему организму.
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