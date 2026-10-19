Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова посоветовала заранее проанализировать декабрьские траты, составить списки подарков и декора, а также ежемесячно откладывать 5–10 процентов дохода, чтобы избежать финансовых трудностей после новогодних праздников.
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