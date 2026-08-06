Омский НПЗ «Газпром нефти» за год выработал более 20 млн киловатт-часов «зелёной» энергии на собственной солнечной электростанции.
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Омский НПЗ «Газпром нефти» за год выработал более 20 млн киловатт-часов «зелёной» энергии на собственной солнечной электростанции.
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