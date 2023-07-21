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Депутат Картаполов: нижний порог призывного возраста в России оставят на уровне 18 лет

Депутат Картаполов: нижний порог призывного возраста в России оставят на уровне 18 лет

Госдума решила изменить только максимальный призывной возраст, а нижнюю планку оставить прежней. Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в случае принятия закона россиян станут отправлять в армию в возрасте от 18 до 30 лет.

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