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«Зенит» предлагает 28 млн евро за капитана «Фламенго» Жерсона (Жулио Мигел Нето)

Журналист Жулио Мигел Нето сообщает, что петербуржцы предлагают 28 млн евро за Жерсона Сантоса. Предложение оценивается как превосходное, уход полузащитника не исключен.

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