В Мраморном дворце открылась художественная выставка «Россия – Беларусь. Пересечение судеб»

В торжественной церемонии принял участие Александр Беглов Сегодня, 14 сентября, в Мраморном дворце в рамках X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур открылась художественная выставка «Россия – Беларусь.
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