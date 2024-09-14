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Петербургский дневник

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В Мраморном дворце открылась художественная выставка «Россия – Беларусь. Пересечение судеб»

В Мраморном дворце открылась художественная выставка «Россия – Беларусь. Пересечение судеб»

В торжественной церемонии принял участие Александр Беглов Сегодня, 14 сентября, в Мраморном дворце в рамках X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур открылась художественная выставка «Россия – Беларусь.

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