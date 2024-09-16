Си Цзиньпин выступил с важной речью на торжественном собрании по случаю 70-летия основания Всекитайского собрания народных представителей

Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ -- Необходимо твердо отстаивать, неуклонно совершенствовать и строго соблюдать институт собраний народных представителей /СНП/, являющийся основополагающим политическим институтом КНР, подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с важной речью на состоявшемся в субботу торжественном собрании по случаю 70-летия основания Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/.
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