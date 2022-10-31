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СМИ: воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины

СМИ: воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины

Сирены воздушной тревоги звучат в пяти регионах Украины. Такую информацию предоставили минцифры страны, ссылаясь на данные онлайн-карты воздушных тревог.

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