Кучеров набрал 2+1 в матче с «Флайерс» и стал 2-й звездой. У него 91 очко в 64 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2+1 в матче с «Флайерс» и стал 2-й звездой. Россиянин помог «Лайтнинг» прервать серию поражений за счет победы над «Филадельфией» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.