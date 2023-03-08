Кучеров набрал 2+1 в матче с «Флайерс» и стал 2-й звездой. У него 91 очко в 64 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2+1 в матче с «Флайерс» и стал 2-й звездой. Россиянин помог «Лайтнинг» прервать серию поражений за счет победы над «Филадельфией» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
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