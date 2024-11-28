На Западе призвали взять Арктику под военный контроль

Арктика, ее минеральные богатства и возможности транзита по Севморпути, могут многое дать Западу, но только в том случае, если Север будет контролировать само НАТО, а не Россия или Китай, пишет Европейский центр политологии.
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