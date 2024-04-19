DPA: вице-канцлер ФРГ Хабек более часа просидел в бомбоубежище в Киеве

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в ночь на 19 апреля более часа провел в подземном гараже одной из гостиниц Киева, который переоборудовали под бомбоубежище.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии