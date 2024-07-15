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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Царукян – о драке с фанатом: «Получил лишний хайп. Все помнят драку, но не то, что я победил экс-чемпиона UFC»

«Повторил бы историю с фанатом, зная о последствиях? Все уже прошло. Конечно, не хотелось бы, чтобы это было.

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