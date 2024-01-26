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Война в иллюминаторе: Apple выпустила свою ленту про летчиков

Война в иллюминаторе: Apple выпустила свою ленту про летчиков

Первые два эпизода сериала «Властелины воздуха» (продюсеры — Стивен Спилберг и Том Хэнкс) от Apple TV+ не выдерживают сравнения с российским «Воздухом» Германа, хотя бюджет западного релиза составил около $250 млн.

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