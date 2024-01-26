Война в иллюминаторе: Apple выпустила свою ленту про летчиков

Первые два эпизода сериала «Властелины воздуха» (продюсеры — Стивен Спилберг и Том Хэнкс) от Apple TV+ не выдерживают сравнения с российским «Воздухом» Германа, хотя бюджет западного релиза составил около $250 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии