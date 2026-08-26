17 светлых историй о том, как люди нашли свою любовь в отпуске

Отпуск создан для того, чтобы работа и рутина уступили место новым впечатлениям. Во время летнего отдыха и путешествий, кажется, сама обстановка настраивает нас на романтичный лад: красивейшие закаты, теплые вечера и звездные ночи.
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