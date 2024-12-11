Он отметил, что судьба гарнизона ВСУ в Анновке незавидна Группировка украинской армии южнее города Курахово в ДНР оказалась в оперативном окружении, судьба военных незавидна, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.