Алтайский министр пообещал, что акции ДСУ останутся принадлежать региону

Такое заявление Антон Воронов сделал во время выступления в АКЗС Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов пообещал, что правительство не планирует продавать акции дорожно-строительных управлений (ДСУ), которые недавно преобразовали в акционерные общества.