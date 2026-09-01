Какие «вредные» продукты на самом деле полезные

Проверьте свой рацион — возможно, вы зря отказываете себе в удовольствии! фото: AIКартошка вызывает страх из-за углеводов, желтки обвиняют в повышении холестерина, хлеб записывают в главные враги фигуры, а шаурму считают едой исключительно для тех, кто давно махнул рукой на правильное питание.
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