Гол Воронкова не спас «Коламбус» от поражения в Вашингтоне

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на своей площадке обыграл «Коламбус» — 2:1. Единственную шайбу гостей, оказавшуюся вдобавок последней в матче, в начале второго периода забросил Дмитрий Воронков с передачи Кирилла Марченко.
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