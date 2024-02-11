В МИД РФ не исключили утрату переданного Украине скифского золота

Юна

У нас плохие юристы... Не хотят работать, искать подходящие к этой ситуации дела и закидать их суды бумагами. Или, наоборот, слишком хорошие? Они соблюдают все законы, правила, соглашения, постановления... и молчат... А нет бы сказать без камер, что это воровство и мы ОБЯЗАТЕЛЬНО придём за своим. А еще пригрозить какими-нить компроматами. Там у них сейчас одни уроды и извращенцы, накопать можно.