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В МИД РФ не исключили утрату переданного Украине скифского золота

В МИД РФ не исключили утрату переданного Украине скифского золота

Переданное Украине скифское золото может быть утрачено. Об этом заявил директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Артем Студенников в воскресенье, 11 февраля.

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Комментарии
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Юна
У нас плохие юристы... Не хотят работать, искать подходящие к этой ситуации дела и закидать их суды бумагами. Или, наоборот, слишком хорошие? Они соблюдают все законы, правила, соглашения, постановления... и молчат... А нет бы сказать без камер, что это воровство и мы ОБЯЗАТЕЛЬНО придём за своим. А еще пригрозить какими-нить компроматами. Там у них сейчас одни уроды и извращенцы, накопать можно.
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