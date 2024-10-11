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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор Olimpbet о контрактах с 8 клубами КХЛ: «Хоккей серьезно прибавил. Интерес не только у смотрящей аудитории, но и у посетителей арен»

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев объяснил, почему букмекер сделал упор на партнерства с хоккейными клубами.

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