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Владимирские новости

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Отменена БПЛА-опасность во Владимирской области

Отменена БПЛА-опасность во Владимирской области

Беспилотники не прилетали в течение ночи, оперативная обстановка нормализовалась, сообщили в 6.36 утра по линии РСЧС.

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