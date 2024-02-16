Фокус удался: как с помощью салфетки американец отсудил миллион

Джонатан Колниак и Джеймс Баленги будут долго вспоминать обычную корпоративную вечеринку 2015 года. Тогда, в чаду кутежа они подписали договор на обычной салфетке, стоимость которой спустя несколько лет составила 1 миллион долларов.
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