Фокус удался: как с помощью салфетки американец отсудил миллион

Джонатан Колниак и Джеймс Баленги будут долго вспоминать обычную корпоративную вечеринку 2015 года. Тогда, в чаду кутежа они подписали договор на обычной салфетке, стоимость которой спустя несколько лет составила 1 миллион долларов.