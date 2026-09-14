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Ивановские новости

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Ивановскому зоопарку исполнилось 30 лет

Ивановскому зоопарку исполнилось 30 лет

14 сентября 1996 года зоопарк впервые принял посетителей. Сегодня в его коллекции более 150 видов животных, а символом стала рысь Вася из фильма «Рысь возвращается».

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