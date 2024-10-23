Карелия представила свой инвестиционный потенциал на бизнес-форуме в Узбекистане

22 октября в Ташкенте в рамках официального визита делегации Республики Карелия в Узбекистан состоялся бизнес-форум, на котором был представлен торгово-экономический и инвестиционный потенциал нашего региона.
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