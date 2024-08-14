Поразительный для РИА Новости текст вышел в разделе блогов "Наши предки расстреливали паникеров на месте" (текст ниже).
Наши предки расстреливали паникеров на месте
Комментарии
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Yak Vit
"Чего они хотят? Ку они хотят!" © Кин-Дза-Дза
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7 час.
Юрий Ковалев
Блевотина от диванных хенералов и генераллисимусисов и патриотизм это разные вещи .
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6 час.
Александр Рожков
Очень своевременное предложение! Давайте с вас и начнем. Запретим вам давать комментарии!
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55 мин.
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