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Наши предки расстреливали паникеров на месте

Наши предки расстреливали паникеров на месте

Поразительный для РИА Новости текст вышел в разделе блогов "Наши предки расстреливали паникеров на месте" (текст ниже).

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Комментарии
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Yak Vit
&quot;Чего они хотят? Ку они хотят!&quot; © Кин-Дза-Дза
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7 час.
Юрий Ковалев
Блевотина от диванных хенералов и генераллисимусисов и патриотизм это разные вещи .
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6 час.
Александр Рожков
Очень своевременное предложение! Давайте с вас и начнем. Запретим вам давать комментарии!
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55 мин.

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