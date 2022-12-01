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Киев может остаться без отопления и света до весны. Кличко назвал условия

Киев может остаться без отопления и света до весны. Кличко назвал условия

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев может остаться без тепла и электроэнергии на всю зиму.Кличко, мэр Киева, заявил, что горожанам лучше покинуть украинскую столицу, так как она может остаться без отопления и электроснабжения до самой весны.

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