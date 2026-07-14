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Царьград

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Холанд привёз из США чучело енота с бутылкой вместо кубка

Холанд привёз из США чучело енота с бутылкой вместо кубка

Эрлинг Холанд, нападающий сборной Норвегии, вместо кубка ФИФА привез из США чучело енота с бутылкой. Этот необычный сувенир спортсмен приобрёл в техасском магазине за 750 долларов, что вызвало неоднозначные эмоции у фанатов.

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