Холанд привёз из США чучело енота с бутылкой вместо кубка

Эрлинг Холанд, нападающий сборной Норвегии, вместо кубка ФИФА привез из США чучело енота с бутылкой. Этот необычный сувенир спортсмен приобрёл в техасском магазине за 750 долларов, что вызвало неоднозначные эмоции у фанатов.