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Царьград

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"Украина согласилась провести выборы" - Уиткофф. Царёв перевёл на русский: "Зеленского будут заставлять идти на то, что предложит Трамп".

"Украина согласилась провести выборы" - Уиткофф. Царёв перевёл на русский: "Зеленского будут заставлять идти на то, что предложит Трамп".

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф ответил на вопрос о выборах на Украине: они всё-таки будут. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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