Не знаете как отвлечь ребенка от гаджетов? Найти занятие по душе? Провести время с пользой? ❓❓❓ #Мастерскаячудес предлагает интересные, увлекательные мастер-классы по росписи и декупажу гипсовых фигурок.
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Не знаете как отвлечь ребенка от гаджетов? Найти занятие по душе? Провести время с пользой? ❓❓❓ #Мастерскаячудес предлагает интересные, увлекательные мастер-классы по росписи и декупажу гипсовых фигурок.