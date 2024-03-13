Экс-командующий ВС Польши генерал Мирослав Ружаньский заявил, что Вашингтон намерен поставить Варшаве ракеты JASSM, способные долетать до России.
Польский генерал рассказал о поставках ракет, способных долетать до России
Комментарии
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АндрейБорков
А что там лететь то до России из Польши? Калининградская область Российской Федерации граничит с Польшей!!!! Из рогатки можно добить, не то, что ракетой. А высказывание каких о бывших сбитых польских летчиков, это конечно нечто супер-пупер а хер! Я так думаю, даже уверен, что в Калининградской области РФ у частей и подразделений ВС РФ и ВМФ РФ есть ракеты, которые способны охерачить Польшу и вдоль и поперек.
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