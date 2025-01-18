За ночь в Кировском районе Калужской области сбили 7 БПЛА

Сегодня ночью Калужская область подверглась атаке беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. Как ранее сообщалось, в Людиново 17 января около 22 часов один БПЛА упал на предприятии, начался пожар.
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