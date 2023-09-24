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Форвард «Торонто» Ник Робертсон о перспективах в НХЛ: «Плевать, что меня оценивают не так, как раньше. Я верю в себя»

В прошлом сезоне 22-летний нападающий провел только 15 матчей в регулярном чемпионате из-за травм. Он набрал 5 (2+3) очков.

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