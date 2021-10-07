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Читатели-коммунистенко полагают, что цены должно устанавливать государство, чтобы цены были низкими

Читатели-коммунистенко полагают, что цены должно устанавливать государство, чтобы цены были низкими

Гримасы рыночной цены Читатели-коммунистенко полагают, что цены должно устанавливать государство, чтобы цены были низкими.

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Aleks Ad
Олег Макаренко ( это автор сего опуса), на товары из недр территории России и товары производства Госпредприятий должно устанавливать ГОСУДАРСТВО. Вопрос в опросе не корректен!!!
Alex Imen
Вопрос действительно идиотский и провокационный, как и сама статья.
Николай Титов
Да уж, у этого мужика тараканы в голове прям скачки устроили!
Игорь Кузнецов
Не хватает варианта ответа "На отдельные товары, временно". Это нормальная практика при госрегулировании. Ну и конечно же должна работать антимонопольная служба чтобы предотвращать сговор продавцов товаров. В частности, "борщевого набора".
Сергей Сенюта
жертва ЕГЭ.
Олег Самойлов
Кто?
Alex Imen
Статья провокационная. Государство СССР устанавливало повышенные цены на предметы не первой необходимости, доход шел в бюджет на общественные нужды, чтобы дотировать продовольствие, ЖКУ, бесплатное жилье и многое другое. Куда идут деньги, вынутые из кармана у граждан нашими рыночными беспредельщиками? На личную роскошь и в офшоры, на подпитку экономик враждебных государств. Не надо дурачить людей!
Дмитрий Демочкин
Статья правильная! И Вы тоже правы! весь доход в СССР шел в бюджет! А вот куда шел бюджет знаете? На войны! И на кормежку 48 стран, которые якобы взяли социалистический курс! Народу из бюджета был лагерный набор на воле и собственно сами лагеря! http://www.great-country.ru/articles/sssr/sov_war/00001.html
Alex Imen
Теперь вместо друзей имеем врагов и кормим ненасытных олигархов.
vi vi
Статья не очень грамотная. И, пытается на пальцах объяснить суть образования цены. К Алексу вопрос. Кто определял перечень товаров ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ?
Анна Савина Савина
Сравнивая цены на автомобили у нас в Германии, автор почему-то зарплаты не сравнивал.
Игорь Кузнецов
Есть понятие "паритет покупательной способности" и надо рассматривать не отдельный товар, а по всем позициям товаров и услуг. Хорошо бы получать как на Западе, а жить и покупать как в России.
Леонид Алексеев
Не надо нам "фиксированных" коммуняцких цен и при этом нищенских зарплат и пустых прилавков!Наелись досыта этой кумунизьмы с сосыализьмой аж до рыготины!!Браво,Автор!
testorr
Абрамович что ли?
Наталья Маренкова (мартынова)
Есть такое понятие, как бизнес по- русски. Если за рубежом к праздникам цены снижают, то у нас растут. Цена на нефть падает- бензин дорожает, цена на нефть растет- опять стоимость бензина увеличивается. Почему?... Продукты. Собран урожай. Заложен на семена. Оплачен бензин и выплачено все рабочим. С чего растут цены зимой???
Семенков Александр
В голову моча ударила, бабла захотелось срубить на халяву, посему и ростут.
Nikolia Vovchenko
Не всегда фирмы с "чисто русскими" названиями и находящиеся на территории России могут быть российскими.Чаще всего они "на какую то часть" оказываются созданными на иностранные деньги и(или) с иностранным управлением.А есть ещё часть власть придержащих чиновников,которые не удовлетворены "пенсионной реформой"и они решили"отрегулировать стоимость" продуктов для большинства населения
Семенков Александр
Государство должно устанавливать предел получения прибыли, причём законом, - НЕ БОЛЕЕ 15% ОТ СЕБЕСТОИМОСТИ. И УБРАТЬ ВСЕХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОСРЕДНИКОВ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ПРИЛАВКОМ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ПРОИЗВОДСТВА.
Евгений Алексеенко
Вы правы,но кто это будет делать,Сталина нет?
testorr
15% это до хрена)))) Капиталисты на западе 3% рады как дети
Олег Самойлов
И эта есь правЕльно! Как только государство поступит подобным образом, то СРАЗУ же оно получит пустые прилавки, дефицит всего и вся и талоны, талоны, талоны!..
Гарик
капитализму еще долго придется учиться...
Vasily Golov
VW работает в Калуге с прибылью на уровне немецкой. Скажем зарплата сборщика в Калуге ниже ,чем в Германии,металл дешевле мировых цен. В итоге машины.собранные в России,дешевле немецких. Про себестоимость ВАЗ.Каждый работающих на заводе собирал не более 5 машин в год.Средняя зарплата на АвтоВазе была не менее 220 руб/мес или 2640 руб/год.Или по 528 руб на каждую машину.Метал,краска,комплектующие еще добавляли к себестоимости. Назовите цену 5 колес и 5 камер для Автоваза? Керамика для прикуривателя стоила 5 руб/шт.Нашел цена баллона с камерой и колпаком в 1987г=35 руб/шт
Юрий Тимощенко
Прастите конкчно, но помидоры в Белгороде по 200руб. это перебор.
Vasily Golov
Лондон бензин Аи-95 = 1,47 фунта/л.Совсем очумели британцы.Очереди за бензином.И тут Путина обвинили.Не мог послать водителей бензовозов и фур.
Олег Самойлов
А еще Путин виноват в НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ в выборы в Германии!
avershin1947mailru Авершин
Если продавать товар ниже себестоимости, то кто же его будет производить?В СССР всё было государственное можно было делать цены низкими, но опять же, у людей деньги были и довольно часто покупали на случай вдруг понадобится. Вот вам и результат - холодильники полные а в магазинах дефицит, а вот по рыночным ценам ( на рынках) продукты всегда были и мясо было в изобилии.
Олег Самойлов
Ну, насчет того, что холодильники были при СССР полнёхонькими - Вы не особо ли погорячились? Самая большая морозильная камера была в холодильнике "Ока" - 28 литров! ЧТО такое 28 литров? Сейчас в среднем холодильнике МИНИМУМ ТРИ ящичка объемом литров по 25! МИНИМУМ! И по поводу "... по рыночным ценам ( на рынках) продукты всегда были и мясо было в изобилии." - неужели? Помню центральный рынок Новосибирска в конце шестидесятых. На этом самом рынке, то бишь, базаре, торчало 1-3 торговки мясом и НЕ более! Кроме того, к "проданному" мясу странным образом, весьма неуловимо, "случайно" добавлялась кость полированная, зачастую с неплохим налетом землицы! И обнаруживалась эта кость уже тогда, когда любые претензии были НЕПРЕДЪЯВЛЯЕМЫ!
Vitaly Arkhipov
Надо не цены устанавливать, а ограничивать жадность торгашей и производителей налогами и пр., вплоть до установки % рентабельности.и прибыли которую получат эти люди. За даром никто работать не будет-это понятно, но и грести лопатой давать нельзя. Вот за этим и должно следить государство.
Олег Самойлов
"Умные" люди уже неоднократно предлОгали "умные" мысли! Результат ВСЕГДА был один: ДЕФИЦИТ!!!
Москвич
Дело государства создать условия для честной конкуренции, для того, чтобы рынок не был монополизирован. Тогда и регулировать цены не придется.
Miner Markov
Капиталисты только-что показали: взвинтили цены на газ и полезло - цены на удобрения, на электрознергию, на пластмассы, на ЖКХ и по нарастающей...
Miner Markov
P.S. а бабло схватили спекулянты-"бизнесмены"....
Сергей Лепехов
Лживый антисоветский высер. Афтырь верещит о том, что в США авто были доступнее, чем в СССР - а остальное? Сколько стоило жильё, коммуналка? И в СССР медицина и образование, между прочим, были бесплатными...
Александр
Так там и продукты и одежда были много доступнее,чем в СССР.И техника домашняя.
Николай Зайчиков
Ну по крайней мере власть если и должна что-то делать то контролировать цены , а не устанавливать их . И тем кто завышает их бить по захапистым рукам налогами и прочим .
Van Van
Цены должно устанавливать государство - это неправильно. Государство должно регламентировать - ограничить размер добавки-наценки-прибыли, но не цену. Всем нравится иметь офигенные прибыли - и производителям, и торгашам, и бюЮюзнесменам, отсюда и искажения в виде прибыли 300-10000%, и в итоге одни жируют другие тощают. Рентабельность на госпредприятиях раньше не превышала определенных процентов, не то что сейчас - какую захотел прибыль такую и поставил наценку. И плюс еще новая фишка появилась - упущенная типа возможная прибыль, хоть потерял товар, хоть сгноил товар, а упущенную выгоду хочет поиметь, оттуда и цены дурные.
Ирина
Хваленая "рыночная экономика " врагов социализма ,заключается только в их спекуляции .
Олег Самойлов
Как только государство зафиксирует цены, то ТУТ ЖЕ БУДУТИ введены талоны! НА ВСЁ! И это есть НЕПРЕЛОЖНЫЙ факт!

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