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Михаил Мудрик: «Почеттино сказал, что «Челси» постарается выиграть Кубок лиги. Мы идем верным путем, у нас сильная команда»

Михаил Мудрик: «Почеттино сказал, что «Челси» постарается выиграть Кубок лиги. Мы идем верным путем, у нас сильная команда»

Вингер «синих» высказался после матча 1/4 финала с «Ньюкаслом» (1:1, 4:2 по пенальти). «Конечно, это очень значимая победа.

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