Какой сегодня праздник: 14 июня – Всемирный день донора крови

14 июня каждый год отмечается Международный день донора крови (World Blood Donor Day). В 2005 году, в рамках Всемирной ассамблеи по здравоохранению, министры здравоохранения многих стран коллективно выразили поддержку донорству крови.
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