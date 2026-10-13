Кольцо, которому не нужна зарядка: WhiteLab показала Solar Ring UWB

Умные кольца обычно приходится время от времени снимать и ставить на зарядку. Японская компания WhiteLab решила обойти это ограничение и представила Solar Ring UWB — рабочий прототип носимого устройства, которому не нужен аккумулятор.
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