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Царьград

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Рост производства игристых вин в России: 3,7 млн декалитров за квартал

Рост производства игристых вин в России: 3,7 млн декалитров за квартал

В первом квартале 2025 года в России производство игристых вин увеличилось на 15,6%, достигнув 3,685 млн декалитров.

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