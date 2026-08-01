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За месяц 26 ракет запустили 425 космических аппаратов: 2026 год идет на мировой рекорд по запускам

За месяц 26 ракет запустили 425 космических аппаратов: 2026 год идет на мировой рекорд по запускам

С начала года на Земле выполнено 179 запусков орбитальных ракет, и только пять из них завершились авариямиКосмическая активность продолжает расти: в июле 2026 года в мире состоялось 26 орбитальных запусков ракет-носителей.

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