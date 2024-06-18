Осуждены мужчины, изнасиловавшие двух девочек в Петрозаводске

В столице Карелии вынесен приговор по уголовному делу о совершенном 30 лет назад изнасиловании детей В Петрозаводске сегодня, 18 июня, вынесен приговор двум мужчинам, которые обвинялись в изнасиловании детей, совершенном 30 лет назад.