"На дорогах стоит гробовая тишина": Финляндия наконец поняла чем чреваты игры с Россией, но уже слишком поздно.

Интересная жизнь с Vera Star Никогда такого не было и вот опять. До Хельсинки наконец дошло, что такие меры, как закрытие границ и высокий забор, несут кучу проблем прежде всего самой Финляндии, в то время как для России они абсолютно безболезненны.
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