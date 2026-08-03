Кристофер Ву прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом» в матче РПЛ

В матче второго тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом» со счётом 2:1. Защитник московской команды Кристофер Ву поделился своими впечатлениями от игры и прокомментировал спорные решения судьи, которые повлияли на ход встречи.