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FiNE NEWS

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Кристофер Ву прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом» в матче РПЛ

В матче второго тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом» со счётом 2:1. Защитник московской команды Кристофер Ву поделился своими впечатлениями от игры и прокомментировал спорные решения судьи, которые повлияли на ход встречи.

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