Бензин Евро-2, Евро-3 и Евро-4 разрешат продавать до июля 2027 года Правительство РФ установило предельный срок обращения топлива низких экологических классов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Бензин Евро-2, Евро-3 и Евро-4 разрешат продавать до июля 2027 года Правительство РФ установило предельный срок обращения топлива низких экологических классов.
Свежие комментарии