На Алтае ребёнок насмерть замерз в доме, пока мать праздновала Новый год

Другой ребёнок с переохлаждением попал в больницу Новорожденный мальчик погиб, а его двухлетний брат попал в больницу в Республике Алтай из-за того, что их мать оставила малолетних детей в неотапливаемом доме без продуктов.
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