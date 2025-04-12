В России ожидается циклический подъем заболеваемости геморрагической лихорадкой

В России возможен подъем заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Это связано с характерной для данной инфекции цикличностью подъемов заболеваемости, происходящих примерно раз в 5 лет.
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