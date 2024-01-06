Axios узнал о попытках Израиля избежать суда ООН по обвинению в геноциде

Израильский МИД предписал посольствам Израиля оказать давление на дипломатов и политиков в разных странах, чтобы те выступили против поданного ЮАР иска в Международный суд ООН с обвинением Израиля в геноциде в секторе Газа.
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