В Барнауле перекрыли переулок Ядринцева из-за крупной коммунальной аварии

Чтобы не допустить провала под землю людей и машин, проезд по дороге пришлось ограничить В Барнауле перекрыли проезд по переулку Ядринцева из-за аварии на водопроводной сети в районе дома № 150, сообщает городской водоканал.
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