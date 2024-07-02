Внедорожники до 1,5 млн рублей – 6 лучших вариантов

ЧТО ИЩЕМ? Иномарку, не беспомощную вне дорог Возраст: до 15 лет Пробег: до 200 тысяч км Цена: до 1,5 млн рублей Длина 4695 мм, клиренс 215 мм, багажник 714 лMitsubishi Pajero Sport IIПо конструкции близок к пикапу L200, назначение – утилитарное.