Юки Цунода об адаптации в «Ред Булл»: «Я доволен своим прогрессом в последних гонках»

Пилот «Ред Булл» признал, что хотя он в целом доволен прогрессом в работе в новой для себя команде и с новым болидом, ему еще предстоит очень многое сделать, прежде чем он сможет раскрывать потенциал машины в той же степени, в которой это делает Макс Ферстаппен.